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15 кадров с настолько топорным фотошопом, что на них лучше не смотреть людям с чувством прекрасного

В мире распространяется тренд на естественность и честность, но кто бы сообщил об этом блогерам и молодящимся звёздам. В подборке — 15 отретушированных кадров, которые напугают кого угодно.

17 октября, 07:00

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Эм... выглядит... хорошо? Но почему её пятая точка проглотила раковину..."

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Остаётся только гадать, кто тут больше отретуширован: Мадонна или Ким"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Эта красотка постоянно пишет, что она "на 100% натуральная", и ведь подписчики ей верят. Для сравнения два фото. Одно сделала она сама, другое — незнакомые люди. Сами понимаете — какое есть какое"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Дамы, в очередь! Этот красавчик свободен"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Вот это профиль. И правда, выдающийся..."

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Интересно, как она переваривает пищу без желудка, печени, почек и кишечника"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"И это — профессиональный фотошоп. Мне страшно"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Никогда не пропускайте день ног..."

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"На первый взгляд мне действительно показалось, что это — кадр из Sims или вроде того"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"И это — один и тот же человек... вау"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Кажется, что-то тут нечисто"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Давайте поговорим о здоровых пропорциях человеческого тела"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Боже мой! Кто-нибудь, вызовите скорую помощь!"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Спасибо тиндеру за кошмары, которые точно приснятся мне сегодня ночью"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

"Наконец-то мне удалось найти фотошопера в его естественной среде обитания!"

Фото © Reddit / Instagram Reality

Фото © Reddit / Instagram Reality

Примеры выше — лишь маленькая часть фотошоп-катастроф, которые находят пользователи по всей Сети. Юзеры охотно делятся ими в сабреддите Instagram Reality ("Реальность "Инстаграма").

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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