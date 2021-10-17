15 кадров с настолько топорным фотошопом, что на них лучше не смотреть людям с чувством прекрасного
В мире распространяется тренд на естественность и честность, но кто бы сообщил об этом блогерам и молодящимся звёздам. В подборке — 15 отретушированных кадров, которые напугают кого угодно.
"Эм... выглядит... хорошо? Но почему её пятая точка проглотила раковину..."
"Остаётся только гадать, кто тут больше отретуширован: Мадонна или Ким"
"Эта красотка постоянно пишет, что она "на 100% натуральная", и ведь подписчики ей верят. Для сравнения два фото. Одно сделала она сама, другое — незнакомые люди. Сами понимаете — какое есть какое"
"Дамы, в очередь! Этот красавчик свободен"
"Вот это профиль. И правда, выдающийся..."
"Интересно, как она переваривает пищу без желудка, печени, почек и кишечника"
"И это — профессиональный фотошоп. Мне страшно"
"Никогда не пропускайте день ног..."
"На первый взгляд мне действительно показалось, что это — кадр из Sims или вроде того"
"И это — один и тот же человек... вау"
"Кажется, что-то тут нечисто"
"Давайте поговорим о здоровых пропорциях человеческого тела"
"Боже мой! Кто-нибудь, вызовите скорую помощь!"
"Спасибо тиндеру за кошмары, которые точно приснятся мне сегодня ночью"
"Наконец-то мне удалось найти фотошопера в его естественной среде обитания!"
Примеры выше — лишь маленькая часть фотошоп-катастроф, которые находят пользователи по всей Сети. Юзеры охотно делятся ими в сабреддите Instagram Reality ("Реальность "Инстаграма").
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