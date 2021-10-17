15 кадров с настолько топорным фотошопом, что на них лучше не смотреть людям с чувством прекрасного

В мире распространяется тренд на естественность и честность, но кто бы сообщил об этом блогерам и молодящимся звёздам. В подборке — 15 отретушированных кадров, которые напугают кого угодно.