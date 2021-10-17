Актёр Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа
Артист рассказал, что в работе над новым проектом сбылись его мечты, теперь наступило "идеальное время для небольшого отпуска от создания кино".
Райан Рейнольдс. Фото © Instagram / vancityreynolds
Известный актёр Райан Рейнольдс заявил о решении на время покинуть кинематограф. О нём он сообщил в "Инстаграме", опубликовав пост по итогам работы над фильмом "Рождественская история" (Spirited).
"Не уверен, что был бы готов согласиться на такой сложный фильм ещё три года назад. Пение, танцы и игры в песочнице с Уиллом Ферреллом воплотили массу моих желаний в жизнь. <...> Идеальное время для небольшого отпуска от создания кино. Я буду скучать по каждой второй работе с этой неприлично одарённой группой творцов и художников", — написал Рейнольдс.
В комментариях фанаты актёра и коллеги по цеху отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма на большие экраны, и посоветовали артисту наслаждаться "временем простоя". Поддержала Рейнольдса и его супруга актриса Блейк Лайвли, пошутив, что первым об уходе из кино заявил актёр Майкл Кейн пару дней назад. При этом спустя сутки артист опроверг собственное заявление.
Ранее Лайф рассказывал, что появился новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном на русском языке. В ролике показали Женщину-кошку и Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.
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