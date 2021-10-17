Актёр Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа

Известный актёр Райан Рейнольдс заявил о решении на время покинуть кинематограф. О нём он сообщил в "Инстаграме", опубликовав пост по итогам работы над фильмом "Рождественская история" (Spirited).

"Не уверен, что был бы готов согласиться на такой сложный фильм ещё три года назад. Пение, танцы и игры в песочнице с Уиллом Ферреллом воплотили массу моих желаний в жизнь. <...> Идеальное время для небольшого отпуска от создания кино. Я буду скучать по каждой второй работе с этой неприлично одарённой группой творцов и художников", — написал Рейнольдс.

В комментариях фанаты актёра и коллеги по цеху отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма на большие экраны, и посоветовали артисту наслаждаться "временем простоя". Поддержала Рейнольдса и его супруга актриса Блейк Лайвли, пошутив, что первым об уходе из кино заявил актёр Майкл Кейн пару дней назад. При этом спустя сутки артист опроверг собственное заявление.