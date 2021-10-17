Минтранс и МВД предлагают официально запретить остановку на "островках безопасности"

В России предлагается запретить остановку на "островках безопасности" и включить соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД). С таким предложением выступили Министерство транспорта и МВД, говорится в постановлении правительства.

"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", — приводит текст документа РИА "Новости".

По мнению авторов, из-за отсутствия запрещающего правила в подобных местах приходится устанавливать малые архитектурные формы или бетонные блоки, а это ведёт не только к ухудшению внешнего вида города, но и снижает безопасность движения, особенно в ночное время и зимой. Изменения позволят увеличить видимость водителям и помогут избежать хаотичной парковки на дорогах.