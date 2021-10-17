Минтранс и МВД предлагают официально запретить остановку на "островках безопасности"
По мнению авторов инициативы, она позволит увеличить видимость водителям и не допустит хаотичной парковки на дорогах.
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В России предлагается запретить остановку на "островках безопасности" и включить соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД). С таким предложением выступили Министерство транспорта и МВД, говорится в постановлении правительства.
"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", — приводит текст документа РИА "Новости".
По мнению авторов, из-за отсутствия запрещающего правила в подобных местах приходится устанавливать малые архитектурные формы или бетонные блоки, а это ведёт не только к ухудшению внешнего вида города, но и снижает безопасность движения, особенно в ночное время и зимой. Изменения позволят увеличить видимость водителям и помогут избежать хаотичной парковки на дорогах.
А ранее Лайф рассказывал, что Минтранс и МВД предложили ввести в оборот дорожные знаки, которые будут обозначать места зарядки электромобилей, а также разметку диагональных пешеходных переходов. Кроме того, может быть скорректировано действие некоторых уже установленных знаков.
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