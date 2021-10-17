НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минтранс и МВД предлагают официально запретить остановку на "островках безопасности"

По мнению авторов инициативы, она позволит увеличить видимость водителям и не допустит хаотичной парковки на дорогах.

17 октября, 07:42
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vluchtheuvel.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">M.Minderhoud</a></p>

Фото © Wikipedia / M.Minderhoud

В России предлагается запретить остановку на "островках безопасности" и включить соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД). С таким предложением выступили Министерство транспорта и МВД, говорится в постановлении правительства.

"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", — приводит текст документа РИА "Новости".

В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

По мнению авторов, из-за отсутствия запрещающего правила в подобных местах приходится устанавливать малые архитектурные формы или бетонные блоки, а это ведёт не только к ухудшению внешнего вида города, но и снижает безопасность движения, особенно в ночное время и зимой. Изменения позволят увеличить видимость водителям и помогут избежать хаотичной парковки на дорогах.

А ранее Лайф рассказывал, что Минтранс и МВД предложили ввести в оборот дорожные знаки, которые будут обозначать места зарядки электромобилей, а также разметку диагональных пешеходных переходов. Кроме того, может быть скорректировано действие некоторых уже установленных знаков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1