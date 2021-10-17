Российский МиГ-31 сопроводил американский бомбардировщик над Японским морем

Над Японским морем российский истребитель МиГ-31 обнаружил и сопроводил американский стратегический бомбардировщик. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря", — указано в релизе Центра.

Отмечается, что российские лётчики не допустили нарушений государственной границы иностранным судном. Полёт прошёл в соответствии с международными правилами.