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Российский МиГ-31 сопроводил американский бомбардировщик над Японским морем

Нарушений государственной границы допущено не было, воздушную цель идентифицировали как самолёт B-1B ВВС США.

17 октября, 07:25
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба МО РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба МО РФ

Над Японским морем российский истребитель МиГ-31 обнаружил и сопроводил американский стратегический бомбардировщик. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря", — указано в релизе Центра.

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Отмечается, что российские лётчики не допустили нарушений государственной границы иностранным судном. Полёт прошёл в соответствии с международными правилами.

А ранее Япония выразила России протест из-за инцидента на воздушной границе. По версии Токио, российский самолёт якобы дважды вторгался в чужое пространство у северного острова Хоккайдо.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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