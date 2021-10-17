Российский МиГ-31 сопроводил американский бомбардировщик над Японским морем
Нарушений государственной границы допущено не было, воздушную цель идентифицировали как самолёт B-1B ВВС США.
Фото © ТАСС/Пресс-служба МО РФ
Над Японским морем российский истребитель МиГ-31 обнаружил и сопроводил американский стратегический бомбардировщик. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря", — указано в релизе Центра.
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Отмечается, что российские лётчики не допустили нарушений государственной границы иностранным судном. Полёт прошёл в соответствии с международными правилами.
А ранее Япония выразила России протест из-за инцидента на воздушной границе. По версии Токио, российский самолёт якобы дважды вторгался в чужое пространство у северного острова Хоккайдо.
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