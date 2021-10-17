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В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украинцев, грузин и молдаван

Причиной этого стало многократное увеличение числа заявлений о предоставлении убежища от граждан.

17 октября, 07:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Действие схемы Евросоюза по либерализации визового режима для Украины, Грузии и Молдавии стоит приостановить, ведь в связи с ней появилось множество проблем. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто в обращении к Еврокомиссии (ЕК).

"Либерализация визового режима для граждан Молдавии, Грузии и Украины начинает создавать проблемы для государств – членов ЕС в связи с большим количеством необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз", — приводит выдержку из текста документа RT.

Так, летом 2021 года в Германии зафиксировали резкий рост числа заявлений о предоставлении убежища от граждан Грузии, которых было сразу на 51% больше, чем в 2019 году. А от жителей Молдавии в тот же период количество заявлений увеличилось на 429%. Схожая ситуация наблюдается также в Бельгии, Чехии и Италии, заметила Лешанто.

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При этом в отчёте ЕК от 4 августа 2021 года говорится о "продолжении выполнения требований", необходимых для либерализации визового режима, со стороны Кишинёва, Тбилиси и Киева. Это, заметила парламентарий, сильно удивило страны ЕС. Она поинтересовалась, намерена ли ЕК отреагировать на подобное количество ненадлежащих заявлений о предоставлении убежища, призвав задуматься о приостановке работы схемы.

Ранее в Еврокомиссии заявили о близости с Украиной, но не назвали сроки принятия в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "важно то, что мы одна большая европейская семья". Председатель Евросовета Шарль Мишель в свою очередь рассказал о договорённости продолжать дискуссии по вопросу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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