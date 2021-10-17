НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пострадавшая при падении крыши на Сахалине умерла в больнице

Семье женщины окажут всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. После гибели двух человек возбуждено уголовное дело о халатности.

17 октября, 07:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Александровске-Сахалинском в больнице скончалась женщина, пострадавшая при падении отброшенной ветром крыши. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Кузнецова.

"Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь", — указал глава области.

Напомним, трагедия произошла на улице Дзержинского. Ветер отбросил крышу на людей. В результате инцидента погиб мужчина. Произошедшим заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о халатности. Сам момент смертоносного падения крыши на людей попал на видео.

В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв

В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1