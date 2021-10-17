Пострадавшая при падении крыши на Сахалине умерла в больнице
Семье женщины окажут всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. После гибели двух человек возбуждено уголовное дело о халатности.
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В городе Александровске-Сахалинском в больнице скончалась женщина, пострадавшая при падении отброшенной ветром крыши. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Кузнецова.
"Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь", — указал глава области.
Напомним, трагедия произошла на улице Дзержинского. Ветер отбросил крышу на людей. В результате инцидента погиб мужчина. Произошедшим заинтересовалась Прокуратура Сахалинской области. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о халатности. Сам момент смертоносного падения крыши на людей попал на видео.
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