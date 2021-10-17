Володин предложил внедрить процедуру отзыва Нобелевской премии мира

По мнению спикера Госдумы, недопустимо, когда люди, причастные к преступлениям против прав и свобод человека, до сих пор являются её лауреатами.

Присуждение Нобелевской премии мира политикам, причастным к развалу своих стран и развязавшим вооружённые конфликты, дискредитировало награду, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, вернуть доверие к премии можно, если ввести процедуру её отзыва, когда речь идёт о подобных лауреатах.

В качестве примера Володин привёл Михаила Горбачёва, президентство которого "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую обвинили "в геноциде мусульманской народности рохинджа". Также председатель ГД напомнил и об экс-президенте США Бараке Обаме, чьё пребывание у власти привело к "арабской весне", революции в Ливии и вооружённым столкновениям в Сирии, Афганистане и Ираке. Кроме того, парламентарий причислил к чёрному списку премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али, который "развязал гражданскую войну".

"Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", — написал Володин у себя в телеграм-канале.