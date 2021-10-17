В России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 34 303 новых случая заражения коронавирусом — это максимальное число заболевших за всё время пандемии. Кроме того, это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,43%. За сутки полностью выздоровело 18 717 человек. Скончалось 997 человек, условная летальность остаётся на уровне 2,79%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 7 992 687 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 000 624 человека. За весь период в России умерло 223 312 человек", — отмечается в сообщении штаба.