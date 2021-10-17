В России прекратился рост числа умерших от ковида

За минувшие сутки в России зафиксировали 997 смертей от коронавируса, впервые за последние пять дней прекратился рост летальных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб. При этом условная летальность осталась на уровне 2,79%. Окончательную можно будет определить лишь по окончании эпидемии.

Всё началось со вторника, 12 октября, когда в стране выявили 973 летальных исхода. После этого их ежедневное число увеличивалось, пока 16 октября впервые за пандемию не превысило тысячу — накануне скончалось 1002 человека.