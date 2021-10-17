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В России прекратился рост числа умерших от ковида

Рекорд был установлен накануне, когда от инфекции скончалось больше тысячи человек.

17 октября, 09:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За минувшие сутки в России зафиксировали 997 смертей от коронавируса, впервые за последние пять дней прекратился рост летальных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб. При этом условная летальность осталась на уровне 2,79%. Окончательную можно будет определить лишь по окончании эпидемии.

Всё началось со вторника, 12 октября, когда в стране выявили 973 летальных исхода. После этого их ежедневное число увеличивалось, пока 16 октября впервые за пандемию не превысило тысячу — накануне скончалось 1002 человека.

В России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки

В России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев ковида за сутки

Ранее в Минздраве рассказали, при каком условии смертность от ковида пойдёт на спад. По словам эксперта, сейчас эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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