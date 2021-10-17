Миссия США при ОБСЕ в публикации про "украинский" Крым разместила флаг вверх ногами
Твит с неверным государственным символом в аккаунте организации висит уже несколько дней. При этом в комментариях лишь некоторые пользователи указали на ошибку.
Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в "Твиттере" пост, в котором назвала Крым украинским, но при этом перепутала порядок цветов государственного флага Незалежной.
"Мы не требуем увеличения полномочий для СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. — Прим. Лайфа); мы призываем Россию позволить СММ выполнить свой существующий мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю Украину, включая Крым, оккупированный Россией, потому что Крым — это Украина", — говорится в публикации миссии.
В посте также опубликован видеоролик, где территория Украины и российский полуостров окрашиваются в жёлтый и синий цвета и появляется надпись: "Потому что Крым — это Украина". Отметим, что государственный флаг Незалежной представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — синего цвета и нижней — жёлтого.
Пост с неверным флагом опубликован в профиле ещё 15 октября, однако до сих пор ошибку не исправили. При этом в комментариях лишь некоторые пользователи указали на оплошность.
Ранее Лайф рассказывал, что на сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии. При этом государственные символы не соответствовали странам только на русскоязычной версии сайта.
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