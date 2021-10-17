"Как же тяжело учиться жить без тебя": Блогерша Стужук попросила прощения у экс-мужа, год назад умершего от ковида
Инста-мама призналась, что невыносимая боль от потери близкого человека живёт в ней по сей день. Также она пообещала вечно хранить светлую память о "чудесном папе" их совместных детей.
Фото © Instagram / sofia_stuzhuk
Известная блогерша из Киева София Стужук на своей странице в "Инстаграме" опубликовала пост, посвящённый годовщине смерти её экс-супруга. В прошлом году Дмитрий Стужук заразился на отдыхе в Турции ковидом, после чего скоропостижно умер. Произошло это через несколько месяцев после расставания. В браке пара прожила больше шести лет, родив троих детей.
В посте София отметила, что уже прошёл целый год, как не стало "ангела-хранителя", а невыносимая боль осталась по сей день. Она поблагодарила своего бывшего мужа за прекрасных детей и пообещала вечно хранить светлую память о "чудесном папе".
"Прости меня за всё! Я отпускаю все боли и обиды и больше не тяну ничего за собой! <...> Ты был нужным, важным и потрясающим мужчиной в моей жизни. Как же тяжело учиться жить без тебя", — заключила блогерша.
В комментариях под душераздирающими словами поклонники выразили сочувствие Софии и пожелали ей сил. Также они подчеркнули, насколько неожиданной была кончина молодого и сильного мужчины, которому жить бы да жить.
Напомним, 34-летний Дмитрий Стужук почувствовал себя плохо после отпуска в Турции осенью прошлого года. По приезде он сделал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. После госпитализации у мужчины начались осложнения на сердце, что и стало причиной смерти.
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