"Как же тяжело учиться жить без тебя": Блогерша Стужук попросила прощения у экс-мужа, год назад умершего от ковида

Инста-мама призналась, что невыносимая боль от потери близкого человека живёт в ней по сей день. Также она пообещала вечно хранить светлую память о "чудесном папе" их совместных детей.