Вход по QR-кодам на объекты культуры, питания и в торговые центры ввели в Туве
Указом главы региона внедрение системы доступа по цифровым кодам было поручено ещё с 10 июля, однако исполнено это требование не было.
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В Туве вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса, с 1 ноября доступ на объекты культуры, питания, спорта, а также в гостиницы и торговые центры будет доступен только с QR-кодом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Такую меру предложила главный санитарный врач республики Людмила Салчак на заседании оперативного штаба. При этом она отметила, что указом главы Тувы внедрение системы доступа на объекты по цифровым кодам было поручено ещё с 10 июля, однако исполнено требование не было.
В ходе заседания также была отмечена высокая заболеваемость ковидом среди детей, так за последние четыре дня в Туве заразилось 236 человек, включая 85 случаев инфицирования среди несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. В регионе уже действует требование о формировании коллективного иммунитета, до 13 ноября 80% отдельных групп граждан должны привиться от CoViD-19. Продлён запрет на массовые мероприятия, в том числе и семейные торжества.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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