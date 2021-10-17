Вход по QR-кодам на объекты культуры, питания и в торговые центры ввели в Туве

В Туве вводят новые ограничения в связи с распространением коронавируса, с 1 ноября доступ на объекты культуры, питания, спорта, а также в гостиницы и торговые центры будет доступен только с QR-кодом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Такую меру предложила главный санитарный врач республики Людмила Салчак на заседании оперативного штаба. При этом она отметила, что указом главы Тувы внедрение системы доступа на объекты по цифровым кодам было поручено ещё с 10 июля, однако исполнено требование не было.