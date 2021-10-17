Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика на шоу в орловском цирке
Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали, по предварительным данным, с ней всё в порядке.
Кадр видео © VK / "Город Орел"
Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика во время представления в цирке. Видео © VK / "Город Орел" / "ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ"
Бурый медведь напал на ассистентку дрессировщика во время представления в цирке в Орле. Инцидент попал на камеру очевидцев.
На кадрах видно, что хищник набрасывается на женщину на глазах у публики, он хватает её лапами и валит на пол. По данным очевидцев, ассистентка беременна. Её госпитализировали, по данным портала oreltimes.ru, с ней всё в порядке, жизни женщины и ребёнка ничто не угрожает.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине "банда" медведей-сладкоежек держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.
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