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Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика на шоу в орловском цирке

Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали, по предварительным данным, с ней всё в порядке.

17 октября, 09:47

Кадр видео © VK / "Город Орел"

Медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика во время представления в цирке. Видео © VK / "Город Орел" / "ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ"

Бурый медведь напал на ассистентку дрессировщика во время представления в цирке в Орле. Инцидент попал на камеру очевидцев.

На кадрах видно, что хищник набрасывается на женщину на глазах у публики, он хватает её лапами и валит на пол. По данным очевидцев, ассистентка беременна. Её госпитализировали, по данным портала oreltimes.ru, с ней всё в порядке, жизни женщины и ребёнка ничто не угрожает.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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