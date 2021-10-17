Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов проиграл бой против Владимира Минеева, поскольку был недостаточно подготовлен, так как уделял слишком много времени своей карьере блогера. Такое мнение выразил звезда POP ММА Артём Тарасов.

"Этот бой — яркий показатель того, чем занимался Минеев — занимался чисто спортом и развитием себя как бойца. И чем занимался Исмаилов — он был блогером, публичным лицом и уже после бойцом", — рассказал спортсмен в интервью телеканалу "Звезда".

Тарасов отметил, что во время третьего раунда Исмаилов попросту "опустил руки", чем и успел вовремя воспользоваться Минеев. При этом собеседник телеканала допускает, что Магомед действительно потерял сознание в ходе поединка. По его словам, с ним случалось подобное на боях.

"С каждым годом мы становимся старше — и силы постепенно уходят. Просто ему не хватило "физухи", и, видимо, "характер" не удалось проявить. Он всё-таки больше блогер, нежели боец. Но боец высококлассный", — заключил Тарасов.