Недовольные ростом цен на услуги ЖКХ украинцы вышли к Раде

Украинцы вышли на акцию против роста цен на услуги ЖКХ. Видео © t.me / KlymenkoTime

В Киеве возле здания Верховной рады Украины горожане устроили протест из-за подорожания услуг ЖКХ, организатором выступает общественная организация "Нет коррупции". О стабилизации тарифов просит несколько сотен человек, собравшихся на площади Конституции.

Согласно данным телеграм-канала KlymenkoTime, украинцы выступают с такими лозунгами: "Остановите повышение тарифов ЖКХ", "Зелёные (команда президента Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) обещали нам стабильные тарифы на ЖКХ. Где они?", "Замёрзнуть или влезть в долги — что мне делать зимой?", "Украинцам — украинский газ, европейцам — европейский". Отмечается, что акция проходит "спокойно, без провокаций и под наблюдением полиции".