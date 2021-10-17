НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Недовольные ростом цен на услуги ЖКХ украинцы вышли к Раде

Жители Незалежной требуют от властей стабилизации тарифов и призывают спасти экономику.

17 октября, 12:05

Фото © t.me / KlymenkoTime

Украинцы вышли на акцию против роста цен на услуги ЖКХ. Видео © t.me / KlymenkoTime

В Киеве возле здания Верховной рады Украины горожане устроили протест из-за подорожания услуг ЖКХ, организатором выступает общественная организация "Нет коррупции". О стабилизации тарифов просит несколько сотен человек, собравшихся на площади Конституции.

Согласно данным телеграм-канала KlymenkoTime, украинцы выступают с такими лозунгами: "Остановите повышение тарифов ЖКХ", "Зелёные (команда президента Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) обещали нам стабильные тарифы на ЖКХ. Где они?", "Замёрзнуть или влезть в долги — что мне делать зимой?", "Украинцам — украинский газ, европейцам — европейский". Отмечается, что акция проходит "спокойно, без провокаций и под наблюдением полиции".

Посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия

Посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в украинских хранилищах имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1