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Посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия

Европейские потребители российского голубого топлива должны перестать закупаться по спотовым ценам, отметил Андрей Келин.

17 октября, 10:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU5HZH4IWtz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

Россия не использует газ и рост цен на него в качестве инструмента давления на другие страны. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си, комментируя соответствующие заявления, звучащие на Западе.

"Это, разумеется, чепуха. Люди, которые допускают такие высказывания, на самом деле просто хотят обратить на себя внимание", — сообщил Келин.

Дипломат также отметил, что в момент кризисной ситуации с газом в Европе "Газпром" увеличил поставки топлива на 15%. А чтобы таких кризисов больше не было, европейские потребители российского голубого топлива должны перестать закупаться по спотовым ценам, им следует подписывать долгосрочные контракты с "Газпромом", поскольку "они стабильнее, удобнее для планирования и выгоднее с финансовой точки зрения", — объяснил он. А поставки газа из России увеличатся уже после открытия "Северного потока – 2". По словам Келина, из-за устаревшей газотранспортной системы Украины Россия не способна увеличить транзит газа в Европу.

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"Это более короткий маршрут поставок. Кроме того, газ, который пойдёт по этому трубопроводу, будет более чистым", — уточнил дипломат, говоря о "Северном потоке – 2".

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в украинских хранилищах имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.

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Путин — о заявлениях, что РФ использует энергетику как оружие: Политически мотивированная болтовня

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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