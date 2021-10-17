Посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия

Россия не использует газ и рост цен на него в качестве инструмента давления на другие страны. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си, комментируя соответствующие заявления, звучащие на Западе.

"Это, разумеется, чепуха. Люди, которые допускают такие высказывания, на самом деле просто хотят обратить на себя внимание", — сообщил Келин.

Дипломат также отметил, что в момент кризисной ситуации с газом в Европе "Газпром" увеличил поставки топлива на 15%. А чтобы таких кризисов больше не было, европейские потребители российского голубого топлива должны перестать закупаться по спотовым ценам, им следует подписывать долгосрочные контракты с "Газпромом", поскольку "они стабильнее, удобнее для планирования и выгоднее с финансовой точки зрения", — объяснил он. А поставки газа из России увеличатся уже после открытия "Северного потока – 2". По словам Келина, из-за устаревшей газотранспортной системы Украины Россия не способна увеличить транзит газа в Европу.

"Это более короткий маршрут поставок. Кроме того, газ, который пойдёт по этому трубопроводу, будет более чистым", — уточнил дипломат, говоря о "Северном потоке – 2".