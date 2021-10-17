Захарова призналась, что иногда плачет, но только когда никто не видит
А спикер Совфеда Матвиенко уверена, что подчинённые её не боятся, даже несмотря на то, что Валентина Ивановна бывает очень строга.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что может позволить себе поплакать. Однако происходит это не на глазах коллег. Об этом она рассказала в кулуарах III Евразийского женского форума.
"Могу, конечно. Когда никто не видит или видят самые близкие. Как женщина — и без слёз, извините", — сказала дипломат, слова которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что бывает очень строга к своим подчинённым, однако не думает, что коллеги её боятся.
"Я бываю очень строга к своим подчинённым, независимо от того, мужчина это или женщина. Строга, но справедлива", — уточнила политик.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сферы, в которых женщины занимают 80% рабочих мест. По её словам, именно представительницы прекрасного пола оказались на переднем крае борьбы с пандемией.
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