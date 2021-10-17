Посольство рассчитывает на тщательное расследование гибели россиян в Албании

Посольство РФ в Албании подтвердило факт гибели четырёх граждан России в отеле в районе города Кавая и рассчитывает на тщательное расследование трагедии албанской стороной. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян", — говорится в релизе.