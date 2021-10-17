Посольство рассчитывает на тщательное расследование гибели россиян в Албании
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Родственники умерших извещены о трагедии. Теперь предстоит возращение тел на родину, отметили в дипмиссии.
Посольство РФ в Албании подтвердило факт гибели четырёх граждан России в отеле в районе города Кавая и рассчитывает на тщательное расследование трагедии албанской стороной. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
"Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян", — говорится в релизе.
Кроме того, дипломаты подтвердили личности погибших. Это Наталия, Сергей и Екатерина Буренковы и Никита Белоусов. Их родные извещены о случившемся, предстоит репатриация тел в РФ.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании 15 октября около 11 часов вечера. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.