НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол РФ напомнил о полной готовности "Северного потока – 2" к запуску

Дипломат отметил, что в этом году Россия уже увеличила поставки газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту на 10%.

17 октября, 11:20
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Газопровод "Северный поток – 2" готов к запуску, однако для этого необходимо получить разрешение от Германии. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток – 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдёт, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", — сказал дипломат в интервью "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си.

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

Келин отметил, что в этом году Россия уже увеличила поставки газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств на 10% и большего сделать не может, так как оборудование в Незалежной не проходило модернизацию и реконструкцию, поэтому использовать его опасно.

Глава "Росатома" раскрыл, как Москва проверит слух у европейских политиков

Глава "Росатома" раскрыл, как Москва проверит слух у европейских политиков

Ранее посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия. Европейские потребители российского голубого топлива должны перестать закупаться по спотовым ценам, отметил Андрей Келин.

"Просчитались": Песков объяснил, почему на Западе обвиняют Россию в росте цен на газ

"Просчитались": Песков объяснил, почему на Западе обвиняют Россию в росте цен на газ

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1