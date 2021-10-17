Посол РФ напомнил о полной готовности "Северного потока – 2" к запуску
Дипломат отметил, что в этом году Россия уже увеличила поставки газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту на 10%.
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Газопровод "Северный поток – 2" готов к запуску, однако для этого необходимо получить разрешение от Германии. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Факт в том, что трубопровод "Северный поток – 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдёт, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", — сказал дипломат в интервью "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си.
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Келин отметил, что в этом году Россия уже увеличила поставки газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств на 10% и большего сделать не может, так как оборудование в Незалежной не проходило модернизацию и реконструкцию, поэтому использовать его опасно.
Ранее посол РФ назвал чепухой заявления об использовании газа как политического оружия. Европейские потребители российского голубого топлива должны перестать закупаться по спотовым ценам, отметил Андрей Келин.
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