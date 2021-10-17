Жители Краснодара пожаловались на смог и запах гари из-за сжигания рисовой соломы

Жители задымлённого Краснодара пожаловались на смог и запах гари из-за пала рисовой соломы. Видео © Instagram/typodar

Жители Краснодара начали жаловаться на запах гари и смог на улицах. Судя по бурным обсуждениям в местных пабликах, едкий дым досаждает местным уже на протяжении нескольких дней.

Большинство пользователей соцсетей связывают это со сжиганием рисовой соломы в ближайших к Краснодару районах края. Внимание на смог обратил и краснодарский паблик Typodar. Не так давно там было опубликовано видео с полями в станице Новомышастовской, на которых жгут рисовую солому. На кадрах видно, что из-за этого всё окутано дымом.

"Как сообщили в МКУ "Центр озеленения и экологии", за последние сутки заметен рост концентраций загрязняющих веществ, но показатели не превышают гигиенических нормативов", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

В МЧС по Краснодарскому краю отметили, что пал соломы может продлиться аж до ноября, причём это абсолютно законно. Главное, чтобы выжигание производилось под контролем специалистов на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты, также вокруг участка не должно быть сухостоя и валежника.

Тем не менее экологи отмечают, что даже незначительное содержание дыма в воздухе может быть опасным для человека. Некоторые жители Краснодара уже признались, что у них слезятся глаза от внезапно появившегося смога.