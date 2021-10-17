Песков: Путин никого не пугал заявлением об энергетических перспективах Европы

Президент России Владимир Путин никого не пугал, описывая энергетические перспективы Европы на пленарном заседании Российской энергетической недели. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", — сказал Песков.

Ранее Путин, комментируя постановление суда в Нидерландах, обязавшего компанию Shell снизить вредные выбросы на 45%, назвал неизбежными всплески цен на мировых энергетических рынках, если решения в этой сфере будут принимать непрофессионалы. Российский лидер отметил, есть опасность, что голландцы будут вынуждены отказаться от автомобилей, поскольку "дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических".