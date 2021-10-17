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Посол РФ призвал Лондон отказаться от агрессивной риторики

Келин уверен, что это поспособствует улучшению отношений с Москвой, которые насчитывают несколько столетий.

17 октября, 10:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если власти Великобритании откажутся от агрессивной риторики и враждебных шагов в отношении России, тогда отношения этих двух государств могут улучшиться. Такое заявление в интервью "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си сделал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Отношения между нашими странами насчитывают несколько столетий. Были разные периоды — и положительные, и отрицательные. Мы заинтересованы в том, чтобы произошло улучшение российско-британских отношений. Однако заявления британских министров о том, что Россия является противником и что Россию надо сдерживать, не способствуют этому", — объяснил дипломат.

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Он также добавил, что проблема глобального потепления является общемировой, поэтому "необходимо объединить усилия перед лицом климатической угрозы". По словам Келина, Москва с серьёзностью относится к этому вопросу. Так, он напомнил, что в конце октября – начале ноября в шотландском Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, где будет присутствовать российская делегация, насчитывающая более 200 человек. И хотя насчёт приезда президента России Владимира Путина в настоящий момент точно ещё не известно, есть конкретная информация, что на конференции будут представители РФ высокого уровня.

По словам Келина, доказательством того, что власти России "серьёзно относятся к проблеме глобального потепления", является и выступление Владимира Путина 13 октября в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели. Президент РФ заявил, что государство планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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