В российском регионе выявлен очаг птичьего гриппа

На территории Большечерниговского района Самарской области выявлен очаг птичьего гриппа. Об этом сообщает ГБУ "Самарское ветеринарное объединение".

"Специалистами Государственной ветеринарной службы Самарской области проведён комплекс мероприятий по локализации очага высокопатогенного гриппа птиц в селе Новый Камелик", — сказано в релизе.

На данный момент очаг эпизодический и выявлен в границах села, но опасность заключается в том, что в пяти километрах расположена железнодорожная непассажирская станция, являющаяся потенциальным источником распространения вируса, представляющего угрозу и для человека.

Фото © ГБУ "Самарское ветеринарное объединение"