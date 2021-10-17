В российском регионе выявлен очаг птичьего гриппа
Пока он распространился лишь в границах одного села, однако существует угроза из-за расположенной в пяти километрах непассажирской ж/д станции.
Фото © ГБУ "Самарское ветеринарное объединение"
На территории Большечерниговского района Самарской области выявлен очаг птичьего гриппа. Об этом сообщает ГБУ "Самарское ветеринарное объединение".
"Специалистами Государственной ветеринарной службы Самарской области проведён комплекс мероприятий по локализации очага высокопатогенного гриппа птиц в селе Новый Камелик", — сказано в релизе.
На данный момент очаг эпизодический и выявлен в границах села, но опасность заключается в том, что в пяти километрах расположена железнодорожная непассажирская станция, являющаяся потенциальным источником распространения вируса, представляющего угрозу и для человека.
Фото © ГБУ "Самарское ветеринарное объединение"
Как уточняет портал 63.ru, очаги птичьего гриппа выявлены также в соседних Оренбургской области и Башкортостане. Последняя вспышка птичьего гриппа в Самарской области случалась осенью прошлого года в селе Белозёрки Красноярского района.
Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии случай птичьего гриппа был зарегистрирован впервые. Отмечается, что заражённые гуси содержались на территории вблизи озера, куда могли беспрепятственно попасть как птицы хозяйства, так и перелётные.
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