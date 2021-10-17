Вертолёт с патриархом Кириллом приземлился в Орле после задержки рейса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приземлился в Орле, вертолёт с ним совершил посадку после задержки вылета из-за погодных условий. Об этом со ссылкой на источник в РПЦ сообщает РИА "Новости".

Перед этим в СМИ появилась информация о проблемах с прилётом священнослужителя. Указывалось, что вертолёт "кружит над Орлом" из-за сильного тумана.

Планируется, что патриарх Кирилл совершит Великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери.