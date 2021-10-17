Вертолёт с патриархом Кириллом приземлился в Орле после задержки рейса
Ранее сообщалось, что винтокрылое судно "кружит над городом" из-за сильного тумана.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приземлился в Орле, вертолёт с ним совершил посадку после задержки вылета из-за погодных условий. Об этом со ссылкой на источник в РПЦ сообщает РИА "Новости".
Перед этим в СМИ появилась информация о проблемах с прилётом священнослужителя. Указывалось, что вертолёт "кружит над Орлом" из-за сильного тумана.
Планируется, что патриарх Кирилл совершит Великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери.
Ранее Лайф рассказывал, как патриарх Кирилл вручил вице-премьеру Татьяне Голиковой орден святой Евфросинии. Им награждаются женщины, которые внесли особый вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе.
Комментариев: 0