НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вертолёт с патриархом Кириллом приземлился в Орле после задержки рейса

Ранее сообщалось, что винтокрылое судно "кружит над городом" из-за сильного тумана.

17 октября, 10:07
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приземлился в Орле, вертолёт с ним совершил посадку после задержки вылета из-за погодных условий. Об этом со ссылкой на источник в РПЦ сообщает РИА "Новости".

Перед этим в СМИ появилась информация о проблемах с прилётом священнослужителя. Указывалось, что вертолёт "кружит над Орлом" из-за сильного тумана.

Патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском

Патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском

Планируется, что патриарх Кирилл совершит Великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери.

Ранее Лайф рассказывал, как патриарх Кирилл вручил вице-премьеру Татьяне Голиковой орден святой Евфросинии. Им награждаются женщины, которые внесли особый вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1