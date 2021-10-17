Российские школьники поздравили пап с Днём отца необычным способом. Видео © Пресс-служба РДШ

Активисты Российского движения школьников (РДШ) предложили учащимся поздравить своих пап с Днём отца необычным способом, а именно — поучаствовать вместе с ними в нескольких акциях.

Так, школьники проводят один день на работе с отцами, а затем пишут об этом посты и выкладывают их в соцсети. В рамках акции "К отцу на работу" они рассказывают, кем работают их папы и что интересного они узнали за этот день. А с помощью акции "Отец-образец" учащиеся поздравляют родителей с праздником такими пожеланиями, с какими папы обратились бы к ним в дни рождения или Новый год.

Ещё одна акция — "Дело с папой" — позволяет детям и отцам создать что-то вместе. Это может быть кормушка для птиц, самодельная игрушка, поделка или даже предмет интерьера, сделанный с "помощью" законов физики. Весь процесс учащиеся снимают на видео и делятся ими в соцсетях с хештегами #РДШ #ДеньОтца #ДелоСПапой.

Не обошлось и без спортивных инициатив. Так, в ходе акции "Зарядка с папой" дети снимают на видео лучшие упражнения, которые делают с папами по утрам. А в рамках акции "Папин совет" участники рассказывают о трёх лучших мудростях родителя. Кроме того, ребята могут раскрыть суперспособности отцов благодаря акции "Папа может!" и поделиться историей их семьи в рамках мероприятия "Отцово древо", выложив посты с фотографиями себя, папы, дедушки, прадедушки по папиной линии с кратким рассказом о каждом.