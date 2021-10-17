Дмитрий Певцов объяснил нежелание россиян заводить детей
Как считает артист и парламентарий, День отца поспособствует возрождению русских ценностей.
Фото © Instagram / dima_pevtsov
Из-за внедрённых западных ценностей в России некоторые люди перестали обзаводиться семьями и детьми. А День отца возродит русскую идеологию. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по культуре, актёр театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Певцов в беседе с Ura.ru.
По его словам, нежелание мужчин и женщин иметь детей связано с "идеологией потребления, в которой мы живём уже 30 лет". Она происходит из англосаксонского мира и "не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру".
"Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен: ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены, поэтому День отца — это хорошо, и вдвойне хорошо, что это предложил президент РФ", — считает Певцов.
В России должна "действовать" народная идеология. Это поможет иначе настроить граждан "по отношению к стране и окружающему миру", уверен собеседник. Как указал парламентарий, коэффициент рождаемости в нашей стране в 2,5 раза ниже, чем в 1961 году, при этом нельзя сказать, что люди живут хуже.
"И дело здесь не только в неуверенности экономической, а совсем в других делах. Люди по-другому настроены по отношению к стране и окружающему миру. Можно вводить на государственном уровне потихоньку, медленно, осторожно нашу национальную русскую идею", — объяснил он, указав, что "везде должно действовать народное, а не чужое".
Напомним, День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. Праздник учредил президент РФ Владимир Путин для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства.
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