Песков рассказал, от чего зависят сроки ревакцинации Путина
Представитель Кремля напомнил, что у российского лидера высокий уровень антител, в этом вопросе глава государства будет руководствоваться советами специалистов.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин примет решение о повторной вакцинации от коронавируса, исходя из количества антител. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
"Я не сомневаюсь в этом. <...> В данном случае всё зависит от совета специалистов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин проходить ревакцинацию.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава РФ неоднократно говорил о том, что у него высокий уровень антител, и, по мнению Пескова, с учётом титра и рекомендаций медиков президент примет решение о вакцинации.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.
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