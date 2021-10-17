Песков рассказал, от чего зависят сроки ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин примет решение о повторной вакцинации от коронавируса, исходя из количества антител. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Я не сомневаюсь в этом. <...> В данном случае всё зависит от совета специалистов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин проходить ревакцинацию.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава РФ неоднократно говорил о том, что у него высокий уровень антител, и, по мнению Пескова, с учётом титра и рекомендаций медиков президент примет решение о вакцинации.