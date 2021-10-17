Капитан и голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в беседе со Sport24 заявил, что его партнёрам не хватило сил в конце матча со "Спартаком", что и привело к двум пропущенным мячам и упущенной победе.

"70–80 минут выглядели очень достойно, у нас были моменты. Но в концовке упустили победу. Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, появляются шансы у соперника. Конечно, остался осадок", — заявил Шунин.

Он также отметил, что никто из партнёров по команде "не устраивал разнос" Константину Тюкавину, который мог при счёте 2:0 забивать третий гол в матче.