"Остался осадок": Капитан "Динамо" Шунин объяснил, почему команда упустила победу в дерби со "Спартаком"
По ходу встречи бело-голубые вели со счётом 2:0, однако пропустили голы на последних минутах.
Фото © ФК "Динамо"
Капитан и голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в беседе со Sport24 заявил, что его партнёрам не хватило сил в конце матча со "Спартаком", что и привело к двум пропущенным мячам и упущенной победе.
"70–80 минут выглядели очень достойно, у нас были моменты. Но в концовке упустили победу. Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, появляются шансы у соперника. Конечно, остался осадок", — заявил Шунин.
Он также отметил, что никто из партнёров по команде "не устраивал разнос" Константину Тюкавину, который мог при счёте 2:0 забивать третий гол в матче.
Напомним, "Динамо" и "Спартак" закончили матч вничью — 2:2. По ходу встречи бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в конце игры пропустили два гола. Одним из центральных событий игры стала потасовка в последние минуты первого тайма, результатом которой стали сразу четыре жёлтые карточки.
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