Песков указал на сложности в общении Путина и Зеленского

Президенту России Владимиру Путину сложно разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским, поэтому он отдельно общается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны (Украины. — Прим. Лайфа). Это не так", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Все участники конфликта указаны в Минском комплексе мер, который является официальным документом ООН, и если Зеленский не признаёт его и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под ним, то общаться в такой ситуации просто невозможно, добавил представитель Кремля.

В свою очередь Путин отвечает за свои слова, а также говорит то, что делает, и делает то, что говорит, и это не стыкуется с другими собеседниками, поэтому участники "нормандской четвёрки" не общаются вместе, уточнил он. На данный момент перспективы встречи Путина и Зеленского не просматриваются из-за позиции Киева, заметил Песков, указав на то, что Киев взял путь на выход из Минских соглашений, проводя законопроект о переходном периоде.