НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков указал на сложности в общении Путина и Зеленского

На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля.

17 октября, 11:05
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину сложно разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским, поэтому он отдельно общается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны (Украины. — Прим. Лайфа). Это не так", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Все участники конфликта указаны в Минском комплексе мер, который является официальным документом ООН, и если Зеленский не признаёт его и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под ним, то общаться в такой ситуации просто невозможно, добавил представитель Кремля.

Зеленского призвали действовать из-за "чёрной метки" от Кремля

Зеленского призвали действовать из-за "чёрной метки" от Кремля

В свою очередь Путин отвечает за свои слова, а также говорит то, что делает, и делает то, что говорит, и это не стыкуется с другими собеседниками, поэтому участники "нормандской четвёрки" не общаются вместе, уточнил он. На данный момент перспективы встречи Путина и Зеленского не просматриваются из-за позиции Киева, заметил Песков, указав на то, что Киев взял путь на выход из Минских соглашений, проводя законопроект о переходном периоде.

"Поэтому пока перспективы плохие", — подытожил Песков.

В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

В Киеве потребовали от Москвы чёткого ответа о готовности к встрече Путина и Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил повестку встречи Путина и Зеленского и саммита "нормандской четвёрки". Он напомнил, что переговоры лидеров двух государств пройдут при наличии тем для обсуждения, однако тема Крыма подниматься на них не будет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1