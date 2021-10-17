Политики на Западе не могут признаться, что допустили ошибки, которые спровоцировали рост цен на газ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поэтому сейчас они предпочитают сыпать обвинениями в адрес Москвы.

"Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже", — сказал пресс-секретарь президента РФ в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".