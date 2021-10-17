"Просчитались": Песков объяснил, почему на Западе обвиняют Россию в росте цен на газ
Представитель Кремля считает, что некоторые зарубежные политики не могут признать вину в энергокризисе, поскольку "тогда их прогонят".
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Политики на Западе не могут признаться, что допустили ошибки, которые спровоцировали рост цен на газ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поэтому сейчас они предпочитают сыпать обвинениями в адрес Москвы.
"Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже", — сказал пресс-секретарь президента РФ в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Песков считает, что западные политики не могут признать свою вину в энергокризисе, так как "тогда их прогонят", поэтому они решили демонизировать "огромного восточного медведя", то есть Россию.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900, а после обвалилась на $600.
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