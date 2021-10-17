Беременная ассистентка дрессировщика не пострадала от лап "ревнивого" медведя, в отличие от мужа

Беременная ассистентка дрессировщика не пострадала от лап "ревнивого" медведя в орловском цирке. Видео © Telegram-канал SHOT

Беременная ассистентка дрессировщика Лия Баспанова, которую во время представления в орловском цирке атаковал медведь, чувствует себя хорошо и не получила серьёзных повреждений. Как рассказал телеграм-каналу SHOT сотрудник справочного бюро учреждения, её не госпитализировали.

"Девочка просто беременная, и, видимо, мишка, как в любой ситуации в семье бывает, когда семья ждёт второго ребёнка, то старший немного ревнует. Вот, видимо, произошла та же история, почувствовал гормоны, наверное, и поэтому проявил лёгкую ревность", — объяснил он.

Дрессировщиком же оказался муж Лии Алексей Велькер, и ему досталось сильнее — хищник прогрыз мужчине правую руку. В больнице 34-летнему циркачу сшили сосуды и зашили рваную рану.

А вот "ревнивый" медведь больше не будет выступать с труппой цирка "Гранд", приехавшей с гастролями из Красноярска. После случившегося его отдадут в зоопарк или приют.