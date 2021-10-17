Сотрудника ГИБДД ранили в голову во время охоты на гусей в Ленобласти

Инспектор ГИБДД был тяжело ранен в голову во время охоты в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что инцидент произошёл 16 октября в Ломоносовском районе. Сотрудник Госавтоинспекции находился в отпуске, вместе со своим приятелем он отправился охотиться на гусей. В момент выстрела правоохранитель находился перед товарищем и резко встал, из-за чего и получил ранение. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Известно, что охотники в момент ЧП были трезвы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.