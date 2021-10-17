Сотрудника ГИБДД ранили в голову во время охоты на гусей в Ленобласти
Правоохранителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Известно, что в момент ЧП все были трезвы.
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Инспектор ГИБДД был тяжело ранен в голову во время охоты в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Уточняется, что инцидент произошёл 16 октября в Ломоносовском районе. Сотрудник Госавтоинспекции находился в отпуске, вместе со своим приятелем он отправился охотиться на гусей. В момент выстрела правоохранитель находился перед товарищем и резко встал, из-за чего и получил ранение. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Известно, что охотники в момент ЧП были трезвы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинской области на охоте тяжело ранили судью. Позже выяснилось, что мужчина по неосторожности ранил сам себя. Вместе с пострадавшим председателем суда там находился коллега из другого города, который и оказался владельцем ружья.
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