СМИ: Британского депутата Эймса убил сын экс-советника премьера Сомали
По данным журналистов, злоумышленник заранее спланировал нападение на жертву — он за неделю записался на приём к парламентарию, узнав, что тот посетит город Ли-он-Си.
Фото © ТАСС / AP
Убийцей британского депутата Дэвида Эймса оказался сын экс-советника премьер-министра Сомали. Об этом сообщает газета The Sunday Times. По данным издания, злоумышленник живёт в Лондоне и неоднократно привлекал внимание правоохранителей из-за радикальных взглядов.
"Я травмирован произошедшим. Я не ожидал ничего подобного и даже не мог себе такого представить", — заявил отец злоумышленника Харби Али Куллане.
Преступника уже задержали. Отмечается, что мужчину зовут Али Харби Али, ему 25 лет, он британский подданный. В свою очередь, газета Mail on Sunday сообщает, что злоумышленник заранее спланировал нападение на жертву — он за неделю записался на приём к парламентарию, узнав, что тот посетит город Ли-он-Си в графстве Эссекс, а затем отправился туда на поезде из Лондона.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция признала терактом убийство британского депутата Дэвида Эймса. 25-летний злоумышленник ранил парламентария ножом в методистской церкви города Ли-он-Си.
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