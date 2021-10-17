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СМИ: Британского депутата Эймса убил сын экс-советника премьера Сомали

По данным журналистов, злоумышленник заранее спланировал нападение на жертву — он за неделю записался на приём к парламентарию, узнав, что тот посетит город Ли-он-Си.

17 октября, 11:53
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Убийцей британского депутата Дэвида Эймса оказался сын экс-советника премьер-министра Сомали. Об этом сообщает газета The Sunday Times. По данным издания, злоумышленник живёт в Лондоне и неоднократно привлекал внимание правоохранителей из-за радикальных взглядов.

"Я травмирован произошедшим. Я не ожидал ничего подобного и даже не мог себе такого представить", — заявил отец злоумышленника Харби Али Куллане.

После убийства депутата в Британии усилят меры безопасности для парламентариев

После убийства депутата в Британии усилят меры безопасности для парламентариев

Преступника уже задержали. Отмечается, что мужчину зовут Али Харби Али, ему 25 лет, он британский подданный. В свою очередь, газета Mail on Sunday сообщает, что злоумышленник заранее спланировал нападение на жертву — он за неделю записался на приём к парламентарию, узнав, что тот посетит город Ли-он-Си в графстве Эссекс, а затем отправился туда на поезде из Лондона.

Ранее Лайф рассказывал, что полиция признала терактом убийство британского депутата Дэвида Эймса. 25-летний злоумышленник ранил парламентария ножом в методистской церкви города Ли-он-Си.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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