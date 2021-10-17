СМИ: Британского депутата Эймса убил сын экс-советника премьера Сомали

"Я травмирован произошедшим. Я не ожидал ничего подобного и даже не мог себе такого представить", — заявил отец злоумышленника Харби Али Куллане.

Преступника уже задержали. Отмечается, что мужчину зовут Али Харби Али, ему 25 лет, он британский подданный. В свою очередь, газета Mail on Sunday сообщает, что злоумышленник заранее спланировал нападение на жертву — он за неделю записался на приём к парламентарию, узнав, что тот посетит город Ли-он-Си в графстве Эссекс, а затем отправился туда на поезде из Лондона.