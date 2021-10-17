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На 76-м году жизни умер экс-сенатор от Астраханской области Горбунов

Что стало причиной смерти бывшего парламентария, не уточняется. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в региональную Думу.

17 октября, 12:13
<p>Геннадий Горбунов. Фото ©<a href="https://www.astrobl.ru/news/129035" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Астраханская область.рф</a></p>

Геннадий Горбунов. Фото © Астраханская область.рф

Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов. Экс-парламентарий скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора региона.

"На 76-м году ушёл из жизни наш земляк, российский государственный деятель Геннадий Александрович Горбунов... Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича", — говорится в релизе.

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Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной Думы Игоря Мартынова направила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремлённым политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внёс значимый вклад в её социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", — отметила глава верхней палаты парламента.

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Матвиенко добавила, что бывший сенатор всегда пользовался уважением и доверием со стороны жителей области и коллег по парламентской работе, стремился приносить практическую пользу стране, а его компетентность и профессионализм помогали в решении важных вопросов.

Горбунов представлял в Совете Федерации Астраханскую область с 2001 по 2016 год, был председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике.

Ранее Лайф рассказывал, что скончалась одна из создателей клуба "Китайский лётчик Джао Да" — Ирина Паперная. Больше месяца назад театральный деятель попала в реанимацию, там она встретила своё 80-летие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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