На 76-м году жизни умер экс-сенатор от Астраханской области Горбунов

Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов. Экс-парламентарий скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора региона.

"На 76-м году ушёл из жизни наш земляк, российский государственный деятель Геннадий Александрович Горбунов... Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича", — говорится в релизе.

Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной Думы Игоря Мартынова направила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремлённым политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внёс значимый вклад в её социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", — отметила глава верхней палаты парламента.

Матвиенко добавила, что бывший сенатор всегда пользовался уважением и доверием со стороны жителей области и коллег по парламентской работе, стремился приносить практическую пользу стране, а его компетентность и профессионализм помогали в решении важных вопросов.

Горбунов представлял в Совете Федерации Астраханскую область с 2001 по 2016 год, был председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике.