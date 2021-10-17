На 76-м году жизни умер экс-сенатор от Астраханской области Горбунов
Что стало причиной смерти бывшего парламентария, не уточняется. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в региональную Думу.
Геннадий Горбунов. Фото © Астраханская область.рф
Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов. Экс-парламентарий скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора региона.
"На 76-м году ушёл из жизни наш земляк, российский государственный деятель Геннадий Александрович Горбунов... Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича", — говорится в релизе.
Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной Думы Игоря Мартынова направила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремлённым политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внёс значимый вклад в её социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", — отметила глава верхней палаты парламента.
Матвиенко добавила, что бывший сенатор всегда пользовался уважением и доверием со стороны жителей области и коллег по парламентской работе, стремился приносить практическую пользу стране, а его компетентность и профессионализм помогали в решении важных вопросов.
Горбунов представлял в Совете Федерации Астраханскую область с 2001 по 2016 год, был председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике.
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