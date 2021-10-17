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Оставленный без присмотра пятилетний москвич утонул в ванне

Прибывшие на место врачи реанимировали ребёнка около часа и погрузили его в карету скорой помощи, когда тот подал признаки жизни, однако в автомобиле малыш скончался.

17 октября, 12:15
<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

Пятилетний мальчик утонул в квартире на западе Москвы после того, как его оставили без присмотра на десять минут. Об этом сообщает МК.

Всё произошло 17 октября на Мичуринском проспекте. Семья с тремя детьми находилась дома, утром старший и средний сыновья отправились принять ванну, а когда старший мальчик выбрался из воды, средний остался без присмотра. Менее чем через десять минут родители заглянули в ванную комнату и обнаружили ребёнка лежащим на дне. Вероятно, он захлебнулся.

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Прибывшие врачи скорой помощи около часа реанимировали мальчика и, когда тот подал признаки жизни, погрузили в карету, чтобы увезти в больницу, однако уже в машине ребёнок скончался.

Ранее Лайф рассказывал, как семиклассница из Ногинска спасла тонущего в пруду ребёнка. Мама мальчика отвлеклась, и тот, воспользовавшись моментом, пошёл самостоятельно исследовать парк.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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