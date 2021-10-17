Оставленный без присмотра пятилетний москвич утонул в ванне

Пятилетний мальчик утонул в квартире на западе Москвы после того, как его оставили без присмотра на десять минут. Об этом сообщает МК.

Всё произошло 17 октября на Мичуринском проспекте. Семья с тремя детьми находилась дома, утром старший и средний сыновья отправились принять ванну, а когда старший мальчик выбрался из воды, средний остался без присмотра. Менее чем через десять минут родители заглянули в ванную комнату и обнаружили ребёнка лежащим на дне. Вероятно, он захлебнулся.

Прибывшие врачи скорой помощи около часа реанимировали мальчика и, когда тот подал признаки жизни, погрузили в карету, чтобы увезти в больницу, однако уже в машине ребёнок скончался.