Оставленный без присмотра пятилетний москвич утонул в ванне
Прибывшие на место врачи реанимировали ребёнка около часа и погрузили его в карету скорой помощи, когда тот подал признаки жизни, однако в автомобиле малыш скончался.
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Пятилетний мальчик утонул в квартире на западе Москвы после того, как его оставили без присмотра на десять минут. Об этом сообщает МК.
Всё произошло 17 октября на Мичуринском проспекте. Семья с тремя детьми находилась дома, утром старший и средний сыновья отправились принять ванну, а когда старший мальчик выбрался из воды, средний остался без присмотра. Менее чем через десять минут родители заглянули в ванную комнату и обнаружили ребёнка лежащим на дне. Вероятно, он захлебнулся.
Прибывшие врачи скорой помощи около часа реанимировали мальчика и, когда тот подал признаки жизни, погрузили в карету, чтобы увезти в больницу, однако уже в машине ребёнок скончался.
Ранее Лайф рассказывал, как семиклассница из Ногинска спасла тонущего в пруду ребёнка. Мама мальчика отвлеклась, и тот, воспользовавшись моментом, пошёл самостоятельно исследовать парк.
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