Четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области
Двоих 11-летних пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Фото © СУ СК России по Астраханской области
Четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в селе Сизый Бугор Володарского района Астраханской области. Инцидент произошёл 16 октября 2021 года на территории бывшего колхоза имени Нариманова.
"Четверо детей в возрасте от 11 до 12 лет нашли старый противогаз и начали с ним играть. Во время игры противогаз воспламенился, в результате чего дети получили ожоги", – сообщили в региональном СУ СКР.
Ребята рассказали обо всём родителям, а те вызвали скорую. Двоих 11-летних пострадавших госпитализировали с ожогами лица и грудной клетки, остальным оказали помощь на месте. В управлении пояснили, что жизни детей ничто не угрожает. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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