В Екатеринбурге подростки устроили "Игру в кальмара" прямо у школы

В Екатеринбурге десятки подростков провели несколько испытаний по мотивам нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Всё происходило у местной школы № 131. Фотографии с места событий опубликовал телеграм-канал Ural Mash.











Как уточняется, дети устроили два конкурса: "Тише едешь — дальше будешь" и "Сахарные соты". Согласно правилам первой игры участники должны как можно раньше добежать до финиша, пока ведущий произносит фразу "Тише едешь — дальше будешь". Во втором состязании участники должны вырезать из сахарного блина фигуру, не разломав её. По сюжету сериала проваливших соревнование игроков убивали.

На снимках видно, что подростки воссоздали вселенную картины: на всех участниках была униформа, но не зелёного, как в оригинале, а белого цвета. "Надзиратели" же были одеты в красные комбинезоны и держали в руках игрушечное оружие. Как отмечает канал, проигравшие падали на землю, тем самым изображая смерть.

Также добавим, что, по информации телеграм-канала "Осторожно, новости", школьники снимали ролик для "Ютуба". Изначально подростки собрались возле школы, однако затем охрана попросила их уйти, и дети переместились на пустырь. Кто-то из очевидцев даже вызвал полицию, но никого не задержали.