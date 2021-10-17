"Болел за тебя, брат": Хабиб обратился к Исмаилову после поражения в бою с Минеевым

Поединок был остановлен в третьем раунде после серии мощных ударов в исполнении Минеева, а Лысый Хищник долго не мог прийти после этого в себя.