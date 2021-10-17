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"Болел за тебя, брат": Хабиб обратился к Исмаилову после поражения в бою с Минеевым

Поединок был остановлен в третьем раунде после серии мощных ударов в исполнении Минеева, а Лысый Хищник долго не мог прийти после этого в себя.

17 октября, 12:46
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CVIQVO2Mr3E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khabib_nurmagomedov</a></p>

Фото © Instagram/khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова после поражения в бою с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

"За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей", — написал Хабиб в своём инстаграме.

"Это не конец": Проигравший Минееву Исмаилов записал обращение после боя

"Это не конец": Проигравший Минееву Исмаилов записал обращение после боя

Напомним, бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоялся поздно вечером 16 октября в Сочи. На кону стоял пояс организации AMC Fight Nights. Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Минеев нанёс серию мощных ударов и отправил соперника в нокдаун. В итоге он защитил пояс. Исмаилов же после боя долго не мог прийти в себя.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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