"Болел за тебя, брат": Хабиб обратился к Исмаилову после поражения в бою с Минеевым
Поединок был остановлен в третьем раунде после серии мощных ударов в исполнении Минеева, а Лысый Хищник долго не мог прийти после этого в себя.
Фото © Instagram/khabib_nurmagomedov
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова после поражения в бою с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights в Сочи.
"За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей", — написал Хабиб в своём инстаграме.
Напомним, бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоялся поздно вечером 16 октября в Сочи. На кону стоял пояс организации AMC Fight Nights. Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Минеев нанёс серию мощных ударов и отправил соперника в нокдаун. В итоге он защитил пояс. Исмаилов же после боя долго не мог прийти в себя.
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