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Российская команда Team Spirit вышла в финал киберспортивного турнира с призовым фондом в $40 млн

В решающем поединке наши соотечественники сразятся с главным фаворитом соревнований из Китая.

17 октября, 12:32
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/team__spirit/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">team__spirit</a></p>

Фото © Instagram/team__spirit

Российская команда Team Spirit пробилась в гранд-финал крупного международного киберспортивного турнира по Dota 2 The International 10.

В схватке за выход в гранд-финал ребята обыграли команду Team Secret со счётом 2:1. Таким образом, они стали первыми представителями СНГ, которым удалось пробиться в гранд-финал столь престижного международного турнира.

Российская команда впервые в истории вошла в топ-4 чемпионата мира по Dota 2

Российская команда впервые в истории вошла в топ-4 чемпионата мира по Dota 2

Соперниками по главной схватке турнира станет его главный фаворит — команда PSG.LGD из Китая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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