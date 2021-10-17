Российская команда Team Spirit вышла в финал киберспортивного турнира с призовым фондом в $40 млн
В решающем поединке наши соотечественники сразятся с главным фаворитом соревнований из Китая.
Фото © Instagram/team__spirit
Российская команда Team Spirit пробилась в гранд-финал крупного международного киберспортивного турнира по Dota 2 The International 10.
В схватке за выход в гранд-финал ребята обыграли команду Team Secret со счётом 2:1. Таким образом, они стали первыми представителями СНГ, которым удалось пробиться в гранд-финал столь престижного международного турнира.
Соперниками по главной схватке турнира станет его главный фаворит — команда PSG.LGD из Китая.
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