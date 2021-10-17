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Немецкая теннисистка Кербер снялась с Кубка Кремля из-за проблем со здоровьем

Ранее стало известно, что участие в турнире не примет лучший российский теннисист Даниил Медведев.

17 октября, 15:07
<p>Фото © Getty Images / Sean M. Haffey</p>

Фото © Getty Images / Sean M. Haffey

Немка Ангелика Кербер заявила, что пропустит теннисный турнир Кубок Кремля из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Её место займёт представительница Эстонии Анетт Контавейт. В первом круге она встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой.

Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля

Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля

Ранее Лайф сообщал, что лучший российский теннисист Даниил Медведев пропустит Кубок Кремля из-за накопившейся усталости.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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