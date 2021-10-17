НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Беспредел": Президент "Урала" жёстко раскритиковал судейство в матче против ЦСКА

Одним из ключевых эпизодов стал момент в штрафной ЦСКА, после которого в ворота столичной команды могли назначить пенальти.

17 октября, 13:36
<p>Фото © ПФК ЦСКА Москва</p>

Фото © ПФК ЦСКА Москва

Президент "Урала" Григорий Иванов жёстко раскритиковал работу главного арбитра матча с ЦСКА Артёма Любимова и назвал её "беспределом".

"Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с "Краснодаром", теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это "в естественном положении". А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел", — заявил Иванов в беседе со Sport24.

Он также заметил, что все решения судьи Любимова были "в одну сторону", а ЦСКА, по мнению Иванова, "еле-еле" играл и с большим трудом смог победить "Урал".

Гол Эджуке принёс ЦСКА победу в матче с "Уралом"

Гол Эджуке принёс ЦСКА победу в матче с "Уралом"

Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА на выезде переиграл "Урал" в матче 11-го тура РПЛ. Одним из ключевых эпизодов стал инцидент в штрафной армейцев, когда Зайнутдинов сыграл рукой, однако судьи после просмотра повтора не поставили пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1