"Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с "Краснодаром", теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это "в естественном положении". А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел", — заявил Иванов в беседе со Sport24.