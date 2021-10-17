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Конор Макгрегор сломал нос итальянскому диджею на вечеринке в Риме

Пострадавший заявил, что заставит спортсмена в суде ответить за случившееся. Также мужчина призвал соотечественников держаться подальше от опасного ирландца.

17 октября, 15:26
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQX2O7PpAQv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thenotoriousmma</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/CU7Z9AqIVcU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Frafacchinetti</a></p>

Фото © Instagram/Thenotoriousmma/Frafacchinetti

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор попал в очередную скандальную историю, на этот раз во время вечеринки в одном из ночных клубов Рима. Популярный итальянский диджей Франческо Факкинетти, известный как Dj Francesco или Oz, сообщил, что ирландец ударил его в лицо, сломав нос. Итальянец утверждает, что нападение Макгрегора ничем не провоцировал.

"Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах у десятка свидетелей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом. Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что", — рассказал диджей на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фото травм.

Скриншот сториз © Instagram/Frafacchinetti

Скриншот сториз © Instagram/Frafacchinetti

Он также подчеркнул, что заставит Макгрегора ответить за этот инцидент, поскольку подаёт на него в суд. Других подробностей происшествия диджей называть не стал. Также Факкинетти призвал соотечественников держаться подальше от ирландца, который пробудет в Италии до 26 октября. Впрочем, сам Конор случившееся пока никак не комментировал.

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Шоумен, а не спортсмен: Как Конор Макгрегор из чемпиона UFC превратился в короля скандалов

Ранее сообщалось, что Макгрегор устроил стычку с рэпером Machine Gun Kelly и кинул в него стаканчик. Представитель спортсмена в свою очередь заявил, что тот не был инициатором этого инцидента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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