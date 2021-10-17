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Умер легендарный барабанщик Элвиса Пресли Ронни Татт

Музыкант страдал от болезни сердца. Он скончался в окружении семьи — артист не хотел, чтобы его госпитализировали.

17 октября, 15:10
<p>Ронни Татт. Фото © Getty Images / Frans Schellekens</p>

Ронни Татт. Фото © Getty Images / Frans Schellekens

В возрасте 83 лет ушёл из жизни известный барабанщик, работавший с Элвисом Пресли, Ронни Татт. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказала жена музыканта, он умер в окружении семьи в своём доме во Франклине, штат Теннесси. Артист долгое время страдал от болезни сердца, он не хотел, чтобы его госпитализировали.

Умер актёр театра и кино Борис Ташкентский

Умер актёр театра и кино Борис Ташкентский

Татт играл с Пресли с 1969 года до смерти короля рок-н-ролла в 1977 году. Он также работал вместе с такими популярными исполнителями, как Билли Джоэл, Рой Орбисон и Нил Даймнод, а также Джонни Кэшем и Кенни Роджерсом.

Ранее Лайф рассказывал, что умер актёр популярной в СССР комедии "Дежа вю" Павел Новиш. Впервые на большом экране артист появился в 1970-х годах, параллельно с этим работая в театре.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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