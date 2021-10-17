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Скончался один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли

Работы художника можно было увидеть во всём мире, в том числе и в российском Эрмитаже.

17 октября, 15:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Achille-Perilli-145778722154123/photos/2169203436478298" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Achille Perilli</a></p>

Фото © Facebook / Achille Perilli

В возрасте 94 лет умер один из самых заметных представителей итальянского абстракционизма Акилле Перилли. О смерти художника сообщило агентство ANSA.

Выставки мастера проводились во многих странах мира, включая Россию. В нашей стране его работы можно было увидеть в Государственном Эрмитаже. По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир потерял видного мастера, художника невозможной и иррациональной геометрии".

"Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", — отметил министр.

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Помимо прочего, Перилли входил в арт-группу "Форма 1" и был одним из авторов манифеста в защиту абстрактного искусства.

Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы из "Чёрной пантеры" Дороти Стил. Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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