Скончался один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли
Работы художника можно было увидеть во всём мире, в том числе и в российском Эрмитаже.
Фото © Facebook / Achille Perilli
В возрасте 94 лет умер один из самых заметных представителей итальянского абстракционизма Акилле Перилли. О смерти художника сообщило агентство ANSA.
Выставки мастера проводились во многих странах мира, включая Россию. В нашей стране его работы можно было увидеть в Государственном Эрмитаже. По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир потерял видного мастера, художника невозможной и иррациональной геометрии".
"Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", — отметил министр.
Помимо прочего, Перилли входил в арт-группу "Форма 1" и был одним из авторов манифеста в защиту абстрактного искусства.
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