Скончался один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли

В возрасте 94 лет умер один из самых заметных представителей итальянского абстракционизма Акилле Перилли. О смерти художника сообщило агентство ANSA.

Выставки мастера проводились во многих странах мира, включая Россию. В нашей стране его работы можно было увидеть в Государственном Эрмитаже. По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир потерял видного мастера, художника невозможной и иррациональной геометрии".

"Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", — отметил министр.

Помимо прочего, Перилли входил в арт-группу "Форма 1" и был одним из авторов манифеста в защиту абстрактного искусства.