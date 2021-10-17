Состояние продолжающего голодовку Саакашвили ухудшилось

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 17 дней голодает в тюрьме, ухудшается. Об этом рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", — сообщил Кипшидзе.

По словам медика, Саакашвили стало сложно передвигаться, у него появилась сильная бледность лица, однако необходимости в срочной госпитализации пока нет.