Состояние продолжающего голодовку Саакашвили ухудшилось
Политику стало тяжело передвигаться, однако необходимости в срочной госпитализации нет, заверил доктор.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 17 дней голодает в тюрьме, ухудшается. Об этом рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе.
"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", — сообщил Кипшидзе.
По словам медика, Саакашвили стало сложно передвигаться, у него появилась сильная бледность лица, однако необходимости в срочной госпитализации пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что противники Саакашвили потребовали для него пожизненного заключения. Они собрались у Руставской тюрьмы и устроили акцию протеста.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
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