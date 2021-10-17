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Состояние продолжающего голодовку Саакашвили ухудшилось

Политику стало тяжело передвигаться, однако необходимости в срочной госпитализации нет, заверил доктор.

17 октября, 14:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=330580618437542&set=a.251906196304985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 17 дней голодает в тюрьме, ухудшается. Об этом рассказал личный врач политика Николоз Кипшидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", — сообщил Кипшидзе.

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По словам медика, Саакашвили стало сложно передвигаться, у него появилась сильная бледность лица, однако необходимости в срочной госпитализации пока нет.

Ранее Лайф рассказывал, что противники Саакашвили потребовали для него пожизненного заключения. Они собрались у Руставской тюрьмы и устроили акцию протеста.

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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