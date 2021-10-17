В центре Чумакова объяснили, чем отличаются "Ковивак" и "Спутник V"

Заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Константин Чернов в эфире радиостанции "Россия" объяснил, чем отличаются антиковидные вакцины от коронавируса "Ковивак" и "Спутник V".

Так, "Ковивак", разработанный центром имени Чумакова, относится к классическому типу вакцин, которые производятся на основе "убитых" вирусов. Поэтому, по словам Чернова, люди, ещё не встречавшиеся с "живым" SARS-CoV-2, получают высокую дозу антител. Причём, как указал эксперт, организм мобилизует их буквально за несколько часов. В свою очередь, "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, является векторной вакциной, где повышена концентрация S-белка, к которой в центре Чумакова "не апеллируют".

"Если мы знакомим организм только с частью какого-то патогена, то, соответственно, он и среагирует только на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них", — добавил Чернов.