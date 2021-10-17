В центре Чумакова объяснили, чем отличаются "Ковивак" и "Спутник V"
По словам учёного, в векторных вакцинах упор делается на повышенную концентрацию S-белка, к которым разработчики третьего антиковидного российского препарата "не апеллируют".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Константин Чернов в эфире радиостанции "Россия" объяснил, чем отличаются антиковидные вакцины от коронавируса "Ковивак" и "Спутник V".
Так, "Ковивак", разработанный центром имени Чумакова, относится к классическому типу вакцин, которые производятся на основе "убитых" вирусов. Поэтому, по словам Чернова, люди, ещё не встречавшиеся с "живым" SARS-CoV-2, получают высокую дозу антител. Причём, как указал эксперт, организм мобилизует их буквально за несколько часов. В свою очередь, "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, является векторной вакциной, где повышена концентрация S-белка, к которой в центре Чумакова "не апеллируют".
"Если мы знакомим организм только с частью какого-то патогена, то, соответственно, он и среагирует только на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них", — добавил Чернов.
Эксперт также объяснил, почему многие разработчики решили создавать "неживые" вакцины. По его мнению, здесь имеет место коммерческий интерес, поскольку для выпуска таких препаратов, как он указал, требуется гораздо меньше времени и усилий, нежели для производства классической вакцины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида. Академик Виталий Зверев оценил скорую регистрацию препарата, заметив, что чем больше вакцин будет, тем лучше.
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