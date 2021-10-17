Премьер Израиля с осторожностью заявил о преодолении страной четвёртой волны ковида

Израиль побеждает четвёртую волну коронавируса, однако расслабляться и снимать маски пока рано. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Бенет.

На заседании правительства он отметил, что за выходные число ежедневно выявляемых случаев ковида в стране снизилось до менее 400 и положительная тенденция сохраняется.

"Хотя можно с осторожностью сказать, что мы побеждаем четвёртую волну, волну дельта-штамма коронавируса, она не закончится, пока не закончится. Мы не снимаем ногу с газа и не снимаем маски", — сказал Бенет.

При этом силы, направленные на борьбу с вирусом, власти ослабевать также не планируют. Кроме того, страна готовит инфраструктуру для возможного появления нового штамма инфекции под кодовым названием "сценарий "омега", а также к зимнему сочетанию коронавируса и гриппа.