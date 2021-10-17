В Керчи открыли монумент в память о жертвах трагедии в политехническом колледже. Видео © LIFE

В Керчи открыли монумент в память о жертвах произошедшей 17 октября 2018 года трагедии в политехническом колледже. На церемонии собрались студенты и педагоги учебного заведения, родственники погибших, а также представители властей Крыма.

"Этот монумент достоин памяти ваших близких. Он символизирует нашу боль и память. Уверен, спустя годы у его подножия всё так же будут лежать живые цветы в память о тех, кто однажды пострадал ни за что", — приводит пресс-служба слова главы Администрации Керчи Святослава Брусакова.

Шестиметровый бронзовый мемориал представляет собой насквозь простреленную тетрадку, из которой вылетает стая жаворонков, символизирующих погибших ребят. Также на памятнике золотыми буквами указаны имена 20 человек, которые стали жертвами ужасной трагедии. На монументе огромными буквами высечено: "Они хотели жить". По словам главы Минкульта республики Арины Новосельской, вскоре рядом с этим местом появится ещё и сквер Памяти.