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"Скульптура уродцев": У загса в Нижегородской области установили пугающий памятник молодожёнам

Один из комментаторов отметил, что власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже. Другой заметил, что невеста страшна как смерть.

17 октября, 12:36
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-87926961_1700553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано в Павлове"</a></p>

Фото © VK / "Подслушано в Павлове"

У загса в городе Павлове Нижегородской области появился памятник, посвящённый молодожёнам. Однако местные жители не сильно обрадовались скульптурам. В группе "Подслушано в Павлове" в соцсети "ВКонтакте" горожане назвали их "уродцами" и предложили поставить их у здания администрации населённого пункта.

У администрации эту парочку нужно поставить

Татьяна Репекто

Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и Страшилище

Александра Поздышева

  • Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
    Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
  • Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
    Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
  • Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
    Фото © VK / "Подслушано в Павлове"

Фото © VK / "Подслушано в Павлове"

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Один из комментаторов отметил, что отправлял письмо с вопросом по этим скульптурам в администрацию города. По его словам, власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже.

Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направил. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули

Максим Русов

Жених ещё куда ни шло, но невеста страшна как смерть, ужас ужасный

Ольга Лемашева

Напомним, что памятник Алёнке, пугающей своим видом, открыли 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги.

"Вечный канцлер": В Германии установили памятник Ангеле Меркель верхом на лошади

"Вечный канцлер": В Германии установили памятник Ангеле Меркель верхом на лошади

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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