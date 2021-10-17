"Скульптура уродцев": У загса в Нижегородской области установили пугающий памятник молодожёнам
Один из комментаторов отметил, что власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже. Другой заметил, что невеста страшна как смерть.
Фото © VK / "Подслушано в Павлове"
У загса в городе Павлове Нижегородской области появился памятник, посвящённый молодожёнам. Однако местные жители не сильно обрадовались скульптурам. В группе "Подслушано в Павлове" в соцсети "ВКонтакте" горожане назвали их "уродцами" и предложили поставить их у здания администрации населённого пункта.
У администрации эту парочку нужно поставить
Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и Страшилище
Один из комментаторов отметил, что отправлял письмо с вопросом по этим скульптурам в администрацию города. По его словам, власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже.
Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направил. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули
Жених ещё куда ни шло, но невеста страшна как смерть, ужас ужасный
Напомним, что памятник Алёнке, пугающей своим видом, открыли 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги.
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