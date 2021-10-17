У загса в городе Павлове Нижегородской области появился памятник, посвящённый молодожёнам. Однако местные жители не сильно обрадовались скульптурам. В группе "Подслушано в Павлове" в соцсети "ВКонтакте" горожане назвали их "уродцами" и предложили поставить их у здания администрации населённого пункта.

У администрации эту парочку нужно поставить Татьяна Репекто

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Один из комментаторов отметил, что отправлял письмо с вопросом по этим скульптурам в администрацию города. По его словам, власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже.

Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направил. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Алёнку переплюнули Максим Русов

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