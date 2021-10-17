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Эрдоган раскрыл, что предложили США после отказа от сделки по F-35

Власти работают над тем, чтобы воздушный флот республики всегда был наготове, отметил турецкий лидер.

17 октября, 12:32
<p>Фото © Getty Images / Yichuan Cao / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Yichuan Cao / NurPhoto

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Вашингтон предложил Анкаре купить истребители F-16 после того, как страна была исключена из программы по производству новейших истребителей F-35.

"Речь идёт о 1,4 миллиарда долларов, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16. Прим. Лайфа). Мы им сказали, что сделаем всё, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для её защиты", — заявил Эрдоган журналистам.

СМИ узнали о желании Турции закупиться в США F-16, несмотря на конфликт по С-400

СМИ узнали о желании Турции закупиться в США F-16, несмотря на конфликт по С-400

Он подчеркнул, что власти Турции работают над тем, чтобы воздушный флот страны всегда был наготове, и находятся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему.

Отметим, что ранее США направили официальное уведомление Турции о её исключении из программы производства истребителей F-35. Такое решение было принято в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО C-400.

Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден продлил санкции США против Турции. Ограничения были введены в 2019 году, поводом для этого стала военная операция турецкой армии в Сирии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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